نماینده ولیفقیه در مازندران گفت: وحدت قلبی و انسجام داخلی، عامل اصلی پیروزیها و برهمزننده محاسبات دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله محمدی لائینی نماینده ولیفقیه در مازندران در جلسه وحدت حوزه و دانشگاه در حوزه علمیه کوتنا قائمشهر بر ضرورت تعمیق وحدت واقعی و بهرهگیری عملی از ظرفیتهای مشترک علمی تأکید کرد.
وی گفت: ما در ماههای اخیر بار دیگر معجزه وحدت را دیدیم؛ هرچند نقش رهبری، رزمندگان و پیشرفتهای تسلیحاتی در پیروزیها برجسته بود، اما خود دشمنان اعتراف کردند که انسجام داخلی ما محاسبات آنها را برهم زد.
آیتالله محمدی لائینی افزود: راهکار حفظ و افزایش این نعمت، حسن مجاورت و وفاق است و باید از این همدلی برای حل مشکلات جامعه بهره بگیریم تا مردم آثار رفتاری و برکات این پیوند را در زندگی خود لمس کنند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با تأکید بر عمقبخشی به مفهوم وحدت تصریح کرد: وحدت نباید صرفاً به لبخندهای ظاهری محدود شود؛ ما به وحدت قلبی نیاز داریم، نه تظاهر به محبت.
آیتالله لائینی با اشاره به نقش حوزه و دانشگاه در رشد جامعه گفت: حوزه و دانشگاه باید سهم یکدیگر را در پیشرفت جامعه و پیروزی انقلاب به رسمیت بشناسند و از تخطئه یکطرفه پرهیز کنند.
وی ایده «بازار مشترک علمی» را بهعنوان یک راهکار عملی مطرح کرد و افزود: حوزه و دانشگاه باید بررسی کنند هر کدام چه تولیدات علمی برای آینده کشور دارند و این تولیدات چگونه میتواند به هم متصل شود تا جامعه از آن بهرهمند شود.
نماینده ولیفقیه در مازندران خاطرنشان کرد: صرفِ تعدد جلسات کافی نیست و باید شاخصهای کیفی، میزان تأثیرگذاری و نقش محققان دو طرف در حل مسائل استان بهصورت دقیق سنجیده شود.
وی در پایان با هشدار نسبت به توطئههای دشمن در فضای مجازی گفت: شیطان و ایادی آن امروز با ابزارهای فنی، هنری و روانشناختی به دنبال ایجاد شکاف هستند؛ در این میدان، هرکس منادی وحدت باشد در جبهه خداست و هرکس بهدنبال تفرقه حرکت کند، در مسیر خواست دشمن گام برداشته است.