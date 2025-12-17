حل مسائل کارگری و کارفرمایی تنها از طریق همکاری و تصمیم‌گیری سه‌جانبه در شورای عالی کار امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهمترین دغدغه دولت چهاردهم، تامین و بهبود معیشت کارگران است که باید با تشریک مساعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی در شورای عالی کار به سمت یافتن راهکار‌ها برای حل مشکلات تلاش کنیم.

پروانه رضایی بختیاری در نشست با سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان، افزود:دولت نقش تنظیم‌گری در روابط کار دارد و اصل سه جانبه گرایی، مبنای تصمیم‌گیری در این حوزه است.

وی اضافه کرد:همه مسائل کارگری و کارفرمایی چه در شورای عالی کار، چه در شورای عالی حفاظت فنی و مراجع حل اختلاف براساس اصل سه جانبه گرایی دیده شده و دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان هر کدام یک رای دارند.

رضایی بختیاری با بیان اینکه صیانت از نیروی کار حرف اول وزارتخانه است، گفت: برای اینکه موضوعات و مسائل دوطرف مطرح و حل شود باید سه جانبه تصمیم گیری کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات همراه در ادامه از خطوط تولید گروه صنعتی ایران ترانسفو زنجان بازدید کردند.

رضایی بختیاری در این بازدید گفت: برای حمایت از کارگران نیازمند کارفرمای قوی هستیم و در شرایط سخت حال حاضر بهترین راهکار، تعامل، توافق و مصالحه است.

وی گفت: خوشبختانه شاهد هماهنگی خوبی بین جامعه کارگری و کارفرمایی در گروه صنعتی ایران ترانسفو هستیم که باید از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه قدردانی کنیم.