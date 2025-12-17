به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بوکس جوانان کشور طی روز‌های ۲۸ آذر تا ۱۱ دی‌ماه به میزبانی تهران برگزار می‌شود.

براساس اعلام کادر فنی و تصمیم کمیته فنی و سرمربی تیم ملی بوکس جوانان، دو بوکسور کردستانی شامل کاوان مولودی و ماهان عبدالله‌زاده به این اردو دعوت شده‌اند و به همراه دیگر ملی‌پوشان به تمرین خواهند پرداخت.

این اردو به منظور آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو و شناسایی ترکیب اصلی تیم برگزار می‌شود.