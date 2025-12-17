سیستان و بلوچستان با وجود بندر چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران و ظرفیت سالانه بیش از هشت میلیون تن جابه‌جایی کالا و اتصال مستقیم به شبکه ریلی و جاده‌ای کشور، به عنوان قلب تپنده تجارت ایران تبدیل شده است.

جاده هاي سیستان و بلوچستان در مسير تحول وتبديل شدن به بزرگراه

جاده هاي سیستان و بلوچستان در مسير تحول وتبديل شدن به بزرگراه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در سال‌های اخیر، جاده‌های سیستان و بلوچستان با تحولی بزرگ روبه‌رو بوده و این استان به کارگاهی فعال در حوزه سازندگی بدل شده است.

یکی از این مسیر‌های مهم، محور زاهدان– خاش است.

محوری که تلاش شده با رعایت استاندارد‌های کیفی مناسب، به‌عنوان مسیری ایمن و کارآمد آماده بهره‌برداری شود.