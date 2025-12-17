به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم والیبال شهداب یزد در هفته هفتم لیگ برتر والیبال در سالن اختصاصی خود میزبان سپاهان اصفهان بود.

بلندقامتان یزدی که در شش دیدار قبلی خود به پیروزی دست یافته بودند، دست اول را ۲۵ ـ ۲۱ به حریف دادند، اما موفق شدند دست دوم را ۲۵ ـ ۲۲ از آن خود کنند.

این روند در دست سوم و چهارم هم ادامه یافت به گونه‌ای که اصفهانی‌ها دست سوم و یزدی‌ها دست چهارم را با نتیجه مشابه ۲۵ ـ ۲۳ بردند.

سرنوشت این دیدار به دست پنجم رسید، جایی که سپاهان توانست بهتر عمل کند و ۱۵ ـ ۱۳ به پیروزی برسد تا در مجموع سه بر دو از سد شهداب گذشته و اولین شکست این فصل را به یزدی‌ها تحمیل کند.