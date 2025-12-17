کشف ۶ کیلوگرم هروئین در کوهدشت
فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری فردی با سوابق قاچاق مواد مخدر در عملیات ضربتی مأموران پاسگاه سرطرهان کوهدشت و کشف ۶ کیلوگرم هروئین از وی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاقچیان و خردهفروشان مواد مخدر، مأموران پاسگاه انتظامی سرطرهان شهرستان کوهدشت با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی، عملیاتی هدفمند و ضربتی را علیه عناصر توزیع مواد مخدر انجام دادند.
سردار محمدرضا هاشمیفر افزود: مأموران در این عملیات موفق شدند مخفیگاه فردی به هویت معلوم را که مبادرت به توزیع مواد مخدر میکرد، مورد بازرسی قرار دهند و در نتیجه ۶ کیلوگرم ماده مخدر از نوع هروئین از وی کشف و یکدستگاه خودرو پژو ۲۰۷ مربوط به متهم و مقادیری وجه نقد حاصل از فروش مواد مخدر نیز توقیف و به پرونده ضمیمه شد.
سردار هاشمیفر تصریح کرد: فرد دستگیر شده دارای سوابق قبلی در زمینه مواد مخدر است که با اقدامات دقیق و اشراف اطلاعاتی نیروهای پلیس، شناسایی و با دستور قضایی دستگیر شد و تحویل مرجع قضایی شد.
فرمانده انتظامی استان در پایان با هشدار شدید به سوداگران مرگ تأکید کرد: طرحهای مقابله با قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر با قاطعیت و شدت ادامه دارد و پلیس به هیچ عنوان در برابر فعالیتهای مجرمانه و تهدید سلامت جامعه تساهل نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که به هر نحو در تهیه، توزیع یا عرضه مواد مخدر فعالیت میکنند، بدانند که از چنگال عدالت رهایی نخواهند یافت.