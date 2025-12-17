پخش زنده
رئیس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از تأمین قیر مورد نیاز برای آسفالت راههای ارتباطی حدود ۹ هزار روستا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از تأمین قیر مورد نیاز برای آسفالت راههای ارتباطی حدود ۹ هزار روستای کشور و ابلاغ سهمیه تعیینشده به هر استان خبر داد.
منوچهر خواجهدلویی در آیین آغاز ساخت ۱۴ واحد مسکن روستایی در روستای وسطیکلا از توابع بخش دشتسر آمل گفت: سهمیه قیر مورد نیاز برای این تعداد روستا هفته گذشته تخصیص یافته و سهم مشخص هر استان نیز ابلاغ و ارسال شده است.
وی افزود: در روستاهایی که زیرسازی راههای داخلی با مشارکت دهیاریها و مردم انجام شده باشد، قیر مورد نیاز برای آسفالت تأمین و بلافاصله توزیع خواهد شد.
رئیس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور همچنین با اشاره به وضعیت طرحهای هادی روستایی گفت: تاکنون طرح هادی حدود ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور تهیه شده است.
خواجهدلویی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از ۱۰ سال از اجرای طرح هادی بسیاری از روستاها گذشته، دستورالعمل بازنگری طرح هادی هفته گذشته با اختیارات کامل به ادارات کل بنیاد مسکن استانها ابلاغ شد.
وی ابراز امیدواری کرد: روند بازنگری طرحهای هادی در روستاهایی که سالها در انتظار بودند، در راستای اجرای طرحهای توسعهای عمرانی و خدماتی با سرعت بیشتری دنبال شود.
رئیس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پایان به روستاییان اطمینان داد: در ابلاغیه جدید، روند اجرای بازنگری تسریع میشود و تاخیر سالهای گذشته تا حد امکان جبران خواهد شد.