آرین صلواتی، شناگر کردستانی به دومین مرحله اردوی انتخابی و آمادگی تیم ملی نجاتغریق کشور دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، دومین مرحله اردوی انتخابی و آمادگی تیم ملی نجاتغریق کشور از ۳۰ آذر آغاز شده و تا سوم دیماه در تهران ادامه دارد.
این اردو با حضور ورزشکاران منتخب از سراسر کشور در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.
براساس تصمیم کادر فنی فدراسیون نجاتغریق، «آرین صلواتی» شناگر توانمند استان کردستان در این مرحله از اردوی تیم ملی حضور پیدا میکند تا زیر نظر مربیان، ارزیابی و آمادهسازی لازم را پشتسر بگذارد..