علی اصغرعزتی پاک گفت: کتابهای رضا امیرخانی رمز هویت یابی و بازگشت به ریشههای انقلاب اسلامی است که با قلم و بیانی بسیار ساده و روان و جذاب به نمایش در آمده است.
نویسنده کتاب باغ کیانوش در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره جایگاه ادبی رضا امیرخانی افزود: آقای رضا امیرخانی در داستان نویسی بعد از انقلاب جایگاه ویژهای دارد و او با گفتمانی که به ادبیات داستانی جاری کرد توانست تحولی در فضای فرهنگی کشور ایجاد کند.
وی گفت: او با داستانهای خودش، کاری تاسیسی در زمینه ادبیات داستانی و پیوند آن با اندیشههای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس انجام داد.
آقای عزتی پاک افزود: ما همگی برای رضا امیرخانی دعا میکنیم تا هر چه سریعتر سلامتی خود را بازیابد.
رضا امیرخانی از ۹ آذر براثر سقوط با پاراگلایدر در بیمارستان بستری است.
او خالق کتابهایی، چون ارمیا، من او و قیدار است که همگی با استقبال نسل جوان روبهرو شده است.