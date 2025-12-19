محمدی تنها، وزنه‌بردار زنجانی، به اردوی آماده‌سازی تیم نوجوانان و جوانان ایران در شیراز دعوت شد.

دعوت وزنه‌بردار زنجانی به اردوی تیم نوجوانان و جوانان ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حمیدرضا محمدی تنها، وزنه‌بردار برجسته استان زنجان، به اردوی آماده‌سازی تیم نوجوانان و جوانان ایران که از ۱۰ دی در شهر شیراز برگزار می‌شود، دعوت شد.

این اردو با حضور ۱۸ وزنه‌بردار از استان‌های مختلف کشور و با هدایت سهراب مرادی، سرمربی تیم، برگزار خواهد شد و مربیان سجاد بهروزی و بهادر مولایی تیم را همراهی می‌کنند.

تمامی نفرات دعوت‌شده باید برای انجام آزمایش دوپینگ آمادگی کامل داشته باشند.