به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی در این نشست با تاکید بر لزوم توسعه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، گفت: نظارت بر بازار و تمرکز بر شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و معدن، از برنامه‌های اولویت‌دار صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها می‌باشد.

محمد دهقان با اشاره به اهمیت رعایت استاندارد‌های ایمنی، محیط‌زیست و بهره‌وری در معادن و صنایع، افزود: توسعه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در معادن و صنایع معدنی باید با حفظ محیط‌زیست و مدیریت دقیق محدوده‌های معدنی همراه باشد.

وی همچنین بر اهمیت هماهنگی ادارات صمت شهرستان‌ها، به‌ویژه واحد‌های مرزی، با سیاست‌های تجاری کشور تأکید کرده و اظهار داشت: حمایت از صادرات، برندسازی محصولات داخلی و تسهیل واردات و صادرات کالا‌های اساسی از طریق مرز‌ها باید با همکاری گمرک و سایر دستگاه‌های ذیربط انجام شود.

در این نشست آخرین وضعیت برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی استان بررسی و برای خدمت‌رسانی به مردم در آستانه فرا رسیدن شب یلدا و همچنین مناسبت‌های سه ماه پایانی سال در راستای فراوانی کالا‌های مورد نیاز مردم و تشدید نظارت‌ها، هماهنگی‌های لازم صورت پذیرفت.