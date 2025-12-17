به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار ایلام اظهار کرد: هدف اصلی این سفر، پیگیری توافق‌ها و تمهیدات اجرایی در خصوص راه‌اندازی و تجهیز پایانه مرزی چیلات است که به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی استان و کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این سفر، اجرای تفاهم‌نامه‌های پیشین میان دو طرف در زمینه آماده‌سازی و توسعه زیرساخت‌های سمت عراق مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ تا زمینه بهره‌برداری تجاری و زیارتی از این مرز به شکل کامل فراهم شود.

کرمی با اشاره به اقدامات گسترده انجام شده از سمت ایران طی ماه‌های گذشته گفت: پس از نشست مشترک اخیر در ایلام، طرح‌هایی مانند فیبر نوری، خطوط انتقال گاز، تأمین آب پایدار و به‌ویژه تکمیل جاده دسترسی به نقطه صفر مرزی با پیشرفت قابل‌توجهی همراه بوده است و زیرساخت‌های اصلی موردنیاز تقریباً آماده بهره‌برداری هستند.

وی با اشاره به روابط سازنده و مثبت میان مقامات ایران و عراق خاطرنشان کرد: همکاری دوجانبه در زمینه توسعه مرز‌ها و تسهیل تردد زائران عتبات عالیات، مسیر روشنی را پیش روی مردم استان ایلام و فعالان اقتصادی منطقه قرار داده است.

مرز چیلات که با موافقت رسمی دولت عراق به شبکه گذرگاه‌های رسمی میان دو کشور افزوده شده، یکی از طرح‌های کلیدی و اثرگذار استان ایلام محسوب می‌شود.

این مرز در شهرستان دهلران و در مجاورت استان میسان عراق واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب اصلی صادرات کالا‌های ایرانی و مبادلات تجاری با عراق و سایر کشور‌های همسایه دارد.

با عملیاتی شدن این گذرگاه، بخش قابل‌توجهی از تردد زائران اربعین و مسافران عتبات می‌تواند از طریق چیلات انجام شود؛ امری که علاوه بر کاهش فشار سنگین ترافیکی بر مرز مهران، موجب تسهیل مدیریت سفر‌ها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در هر دو پایانه مرزی خواهد شد.

استان ایلام دارای ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است و جایگاه ویژه‌ای در مبادلات و سفر‌های بین دو ملت دارد.

حدود ۲۲۰ کیلومتر از این مرز در محدوده شهرستان دهلران قرار گرفته است؛ منطقه‌ای که با توسعه مرز چیلات، چشم‌انداز تازه‌ای برای رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال در جنوب استان دارد.