به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، براساس تازه‌ترین گزارش رتبه‌بندی جهانی شانگهای در سال 2025، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای نخستین بار موفق شد در سه رشته «پزشکی بالینی»، «علوم و فناوری غذایی» و «بهداشت عمومی» جایگاه جهانی کسب کند. این دانشگاه توانست رتبه ۳۰۱–۴۰۰جهانی در رشته‌های پزشکی بالینی و علوم و فناوری غذایی و رتبه ۴۰۱–۵۰۰ جهانی در رشته بهداشت عمومی را به دست آورد. مقایسه نتایج با سال گذشته نشان می‌دهد که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۲۰۲۴ تنها در حوزه پزشکی بالینی رتبه ۴۰۱–۵۰۰ را کسب کرده بود، اما در سال جاری با ارتقای جایگاه خود و ورود به دو رشته دیگر، موفقیتی چشمگیر به دست آورده است.

همچنین در سطح ملی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق شد رتبه سوم کشور در پزشکی بالینی، چهارم در علوم و فناوری غذایی و هفتم در بهداشت عمومی را به خود اختصاص دهد و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی ایران تثبیت کند.