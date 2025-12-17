­هفته هفتم لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز (چهارشنبه ۲۶ آذر) با هفت دیدار پیگیری شد و شهداب یزد به رغم شکست مقابل سپاهان همچنان در صدر جدول باقی ماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته هفتم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان ایران با هفت دیدار در شهرهای سیرجان، تهران (دو مسابقه)، ارومیه، رفسنجان، گنبد و یزد پیگیری شد.



رحمان منجی مهرگان نشد/سومین پیروزی صنعتگران مقابل نماینده نور رقم خورد

خانه والیبال تهران از ساعت ۱۵:۳۰ شاهد جدال دو تیم صنعتگران امید و مهرگان نور در چهل و ششمین دیدار لیگ برتر مردان بود.

دو تیم با دو برد در رتبه های هشتم و نهم جدول قرار داشتند و برای کسب سومین برد به میدان رفتند اما مهرگان یک تغییر نسبت به هفته های قبل داشت و آن هم حضور رحمان محمدی راد به عنوان سرمربی در راس کادر فنی این تیم بود اما نتوانست منجی نماینده نور شود.

ناظران این مسابقه حسین پورکاشیان و حمید راهجردیان بودند و قضاوت این دیدار نیز برعهده داود نافعی، سعید واعظی و مجتبی نعمتی به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک بود.

ترکیب ابتدایی دو تیم صنعگران و مهرگان در نخستین دیدار هفته هفتم لیگ برتر مردان به قرار زیر بود:

صنعتگران امید: طاها بهبودنیا، عمران کوکجلی، حمزه زرینی، رادین احمدی، پویا آریاخواه، محمدرضا مشهدی و سجاد جلوداریان

مهرگان نور: امین نجفى، سهیل کمال آبادی، على زارع، رضا رضایى، پوریا حسین پور، ابوالفضل مهدیان و امین رضوى



تیم صنعتگران در ست‌های اول تا سوم این دیدار با نتایج ۲۵ بر ۲۰ ، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا سومین برد خود را با پنجمین شکست مهرگان به دست آورد.

این دیدار به مدت ۹۰ دقیقه طول کشید و ۵۰۰ تماشاگر در خانه والیبال تهران داشت.



طبیعت پنجمین قربانی شهرداری ارومیه در لیگ برتر مردان ۱۴۰۴

چهل و پنجمین مسابقه لیگ برتر مردان در سالن غدیر ارومیه برگزار ‌شد، جایی که تیم شهرداری این شهر میزبان طبیعت اسلامشهر بود، سالنی که هیمیشه شاهد حضور تماشاگران خونگرم ارومیه بوده است.

نادر انصاری، محمد شاهمیری، مرتضی حسن علایی و حامد آقابراری ناظران و داوران این دیدار بودند که به مدت ۷۵ دقیقه طول کشید.

ترکیب تیم طبیعت اسلامشهر در ابتدای این مسابقه شامل افشین فتاح، علی یوسف پور، امیر زارع، امیر کرمی، عرفان نوروزی، بهنام حاجی پور و ابوالفضل قلی‌پور (لیبرو) بود.

عبدالرضا علیزاده سرمربی شهرداری ارومیه نیز از ترکیب رمضان صحبتی، متین احمدی، امیر رضا آفتاب آذری، آرین محمودی نژاد، ایلشن داوودی پور، محمد بربست و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) در ابتدای این مسابقه استفاده کرد.

ارومیه در ست نخست ۲۵ بر ۲۳ طبیعت را شکست داد و در ست دوم برد خود را با امتیاز ۲۵ بر ۲۱ تکرار کرد. نماینده اسلامشهر در ست سوم نیز ۲۵ بر ۱۷ مغلوب میزبان خود شد تا چهارمین شکست خود را تجربه کند و از سوی دیگر شهرداری ارومیه به پنجمین برد خود دست یابد و ۱۵ امتیازی شود.



استقلال در خانه مغلوب پاس گرگان شد

استقلال گنبد قعرنشین جدول این هفته در بازی خانگی میزبان پاس گرگان بود، جدالی حساس در استان که تماشاگران زیادی را به سالن المپیک گنبد کشانده بود. دو تیم هدف مشترکی داشتند و آن کسب دومین برد در این فصل از رقابت‌ها بود.

مسعود ذوقی، محمد آقایی، ابراهیم فیروزی و مجتبی بیداریان به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت جدال دو تیم استقلال گنبد و پاس گرگان را برعهده داشتند.

گنبدی‌ها این دیدار را با ترکیب مهرداد بابایی، قاسم کارخانه، امین علوی، متین تکاور، وحید عابدنیا، بهزاد حیدرشاهی و مهدی سخاوی آغاز کرد.

مهدی صفری، دانیال صادقی، کیاوش حیدری، موعود آقاپور، بابک موسوی، پارسا حیدری و حمید خجسته (لیبرو) نیز ترکیب تیم پاس گرگان بود که این هفته امیر احمدی این تیم را هدایت کرد.

در ست‌ نخست، تیم پاس گرگان با اختلاف زیادی و ۲۵ بر ۱۴ به پیروزی رسید و در ست دوم نیز نماینده گرگان ۲۵ بر ۲۰ میزبان خود را شکست داد تا در ست شماری دو بر صفر در گنبد پیش بیافتد.

استقلال گنبد در ست سوم نیز ۲۵ بر ۲۰ نتیجه را واگذار کرد تا پاس گرگان در این دیدار با اقتدار فاتح دربی استان گلستان شود.

این مسابقه که به مدت ۸۱ دقیقه طول کشید، دو هزار تماشاگر داشت که نماینده گنبد را همراهی کردند.



فولاد سیرجان همچنان شکست ناپذیر

تیم فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی که با پنج برد و ۱۴ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار داشت، از ساعت ۱۶ امروز و در دیدار خانگی در سالن گهر روش میزبان سایپا تهران (تیم دوازدهم جدول) بود.

خیلی یگانه مجد، علی اصغر حاجی کاظمی، قادر صادقی، ارمیا منبتی و علیرضا پوردهقان به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

این مسابقه در حالی آغاز شد که تیم سایپا به دلیل مشکلات پروازی و بیماری چند بازیکن با تیم کامل به سیرجان نرفته بود که رضا صفایی سرمربی این تیم از جمله غایبان این مسابقه بود.

مدافع عنوان قهرمانی با ترکیب امیرحسین توخته، امین خواجه خلیلی، اسماعیل مسافر، علی رمضانی (کاپیتان)، علی حاجی پور، علی شفیعی و مهدی مرندی این دیدار را شروع کرد.

مربی سایپا نیز از ترکیب سید آرش تقوی، حمزه نیک بین، امیرحسین تقوی، محمد غفاریان شیرازی، محمد معظمی گودرزی، محمد هشت وار و رضا سقانشلی در ابتدای این مسابقه بهره برد.

شاگردان بهروز عطایی در ست نخست این دیدار با ۱۰ امتیاز اختلاف یعنی ۲۵ بر ۱۵ فاتح میدان شدند اما در ست دوم به سختی و ۲۷ بر ۲۵ سایپا را شکست دادند تا در ست شماری دو بر صفر پیش بیافتند.

تیم نصف و نیمه سایپا در ست سوم هم استقامت خوبی مقابل سیرجان داشت اما در نهایت ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کرد تا علاوه بر تجربه ششمین شکست خود، ششمین پیروزی فولاد سیرجان را قطعی کند. سیرجانی‌ها با کسب ششمین برد ۱۷ امتیازی شدند و در رتبه دوم جدول باقی ماندند.

این دیدار به مدت ۹۸ دقیقه طول کشید و یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر در سالن گهر روش سیرجان داشت.

پیکان فاتح شهرآورد تهرانی‌ها در هفته هفتم

تیم پیکان تهران این هفته در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم در حالی میزبان رازین پلیمر تیم جدید لیگ برتر والیبال مردان بود که با ۴ برد و ۱۲ امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به حریف در رتبه چهارم جدول قرار داشت.

نظارت این دیدار برعهده بهرام سلیمانی و اصغر میرزایی به عنوان ناظران فنی و داوری بود.

مرتضی اکرمی، میلاد عرب اسماعیلی و نیما یزدان پناه نیز قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

پیکانی ها این مسابقه را با ترکیب خوزه ماسو، سید عیسی ناصری، مسعود غلامی، سعید جواهری، سینا نیکپور، آرسنوسکی میلوش و مهران توانا (لیبرو) شروع کردند.

در آنسوی میدان شهرآورد پایتخت مرتضی هداوندی از ترکیب محمدامین رحیمی، یونس رمضانی، علی ولی زاده، رسول خریداری، عرفان محمدی، محمدرضا آل جلیل و علیرضا آقا مجیدی (لیبرو) بهره برد.

شاگردان محمدرضا تندروان در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند و نتیجه ست دوم را نیز ۲۵ بر ۱۸ از آن خود کردند.

در ست سوم تیم رازین پلیمر ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید تا این مسابقه دو بر یک شود و امید در دل رازینی‌ها برای پیروزی در مسابقه باقی بماند.

شاگردان محمدرضا تندروان در ست چهارم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا در نهایت سه بر یک فاتح این مسابقه باشند و به پنجمین برد خود دست یابند و ۱۵ امتیازی شوند.



چادر ملو در رفسنجان فاتح جدال کویرنشینان شد

در دیگر مسابقه هفته هفتم لیگ برتر مردان تیم‌های مس و چادر ملو اردکان در سالن ۹ دی رفسنجان مقابل یکدیگر صف آرایی کردند. در حالی دو تیم به مصاف هم رفتند که مس در رتبه سیزدهم جدول بود و چادر ملو برای ثبت پنجمین برد تلاش داشت.

ابراهیم عشق‌دوست به عنوان ناظر فنی و احمد دامغانی‌نژاد به عنوان ناظر داوری، نظارت بر این مسابقه را برعهده داشتند.

کیوان عابدزاده، رمضان جلال و اسماعیل رزقی نیز داوران قضاوت کننده در این دیدار بودند.

مس در این بازی خانگی از ترکیب فاضل پژومان، علیرضا شاه علی، امیرحسین ناوی، جاوید اسمعیل زاده، مهران فیض امام دوست، امیررضا سرلک و ناصر رحیمی پناه (لیبرو) استفاده کرد.

در آنسوی میدان نیز چادر ملو اردکان با علیرضا عبدالحمیدی، محمد امین حیدری، آرمین قلیچ نیازی، محسن دلاوری، محمدطاهر وادی، علیرضا مصلح آبادی و حسین حاجی کلاته (لیبرو) مسابقه را شروع کرد.

مس در ست نخست این مسابقه ۲۵ بر ۲۲ چادر ملو را شکست داد تا بازیکنان این تیم انگیزه بیشتری برای برد در این مسابقه کسب کنند اما در ست دوم ۲۵ بر ۱۹ مغلوب شدند تا چهار سته شدن این مسابقه قطعی شود.

شاگردان علیرضا طلوع‌کیان در ست سوم و چهارم هم ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا در نهایت سه بر یک فاتح این دیدار کویرنشینان باشند.

در این دیدار که به مدت ۸۰ دقیقه طول کشید و ۳۵۰ تماشاگر داشت، چهار کارت زرد و قرمز و یک بازیکن از ست اخراج شد. محمد دلاوری از چادر ملو کارت زرد گرفت و علیرضا عبدالحمیدی از این تیم کارت قرمز دریافت کرد.

مهران فیض امام دوست از مس دو کارت زرد و قرمز دریافت کرد و احمدرضا صادقی بازیکن مس رفسنجان در ست سوم اخراج شد.

سپاهان نخستین شکست شهداب را رقم زد اما نماینده یزد در صدر باقی ماند

در یکی از دیدارهای این هفته شهداب یزد که صدرنشنیی‌اش در هفته ششم قطعی شده بود، میزبان فولاد مبارکه سپاهان تیم سوم جدول بود که این دیدار در سالن اختصاصی شهداب در شهر یزد برگزار شد.

علیرضا قریب، سجاد خان بابازاده و وحید مهرپور داوران اول، دوم و داور ویدئوچک این مسابقه بودند.

مهرداد شوشتری و بهروز جعفری نیز ناظران فنی و داوری این دیدار بودند.

شهداب یزد در این بازی خانگی با ترکیب عرشیا به نژاد، یونس قلیچ نیازی، سید محمد موسوی (کاپیتان)، یوسف کاظمی، ووک ایوانکویچ، شهروز همایون فرمنش و آرمان صالحی (لیبرو) به میدان رفت.

نماینده اصفهان نیز از علیرضا بهبودی (کاپیتان)، امیر غفور، امیرحسن فرهادی، شایان شاهسوند، سهند الله وردیان، آرمین تشکری و محمدرضا موذن (لیبرو) در ابتدای این بازی بهره برد.

شهدابی‌ها در ست اول ۲۵ بر ۲۱ مغلوب سپاهان شدند تا تلنگری برای شاگردان مهدی مهدوی باشد و در ست دوم ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را به نام خود ثبت کردند.

ست سوم شاهد جدالی پایاپای بین دو تیم بودیم اما در نهایت فولاد مبارکه سپاهان ۲۵ بر ۲۳ میزبان خود را شکست داد تا در ست شماری دو بر یک پیش بیافتد و یک امتیاز خود از این دیدار را مسجل کند.

در ست چهارم تیم شهداب به رغم اینکه از میهمان خود چند امتیاز عقب بود، ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید و یک امتیاز خود را از این مسابقه قطعی کرد و این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شد. محمدرضا موذن از تیم سپاهان در ست چهارم این مسابقه به دلیل اعتراض به داور یک کارت زرد دریافت کرد.

ست پنجم این دیدار ۱۵ بر ۱۳ به سود فولاد مبارکه سپاهان تمام شد تا نخستین شکست شهداب یزد رقم بخورد اما این تیم با ۶ برد و ۱۹ امتیاز در صدر جدول باقی ماند.



نتایج کامل هفته هفتم لیگ برتر والیبال مردان:

تیم‌های صنعتگران امید، فولاد سیرجان ایرانیان، پیکان تهران، شهرداری ارومیه، چادر ملو اردکان، پاس گرگان و فولاد مبارکه سپاهان در هفته هفتم لیگ برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

صنعتگران امید ۳ – مهرگان نور صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۰)

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – سایپا تهران صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۳)

پیکان تهران ۳ – رازین پلیمر یک (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۸، ۲۴ بر ۲۶ و ۲۵ بر ۲۲)

شهرداری ارومیه ۳ – طبیعت اسلامشهر صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۷)

مس رفسنجان یک – چادر ملو اردکان ۳ (۲۵ بر ۲۲، ۱۹ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)

استقلال گنبد صفر – پاس گرگان ۳ (۱۴ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)

شهداب یزد ۲ – فولاد مبارکه سپاهان ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۳ بر ۱۵)