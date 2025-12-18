به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در بیست‌وششمین جشنواره پژوهشگران، فناوران و نوآوران کشور که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، پژوهشگران برجسته، فناوران فعال و انجمن‌های علمی برتر معرفی و تجلیل شدند.

در میان برگزیدگان، حسین مولوی، پژوهشگر جوان رشته نانوشیمی از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به عنوان یکی از پژوهشگران برتر کشور معرفی و تجلیل شد.

این جشنواره با هدف شناسایی و تجلیل از فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه در حوزه‌های مختلف، از جمله تعامل با صنعت، نشریات علمی و انجمن‌های تخصصی برگزار شد و زمینه‌ساز ارتقای پژوهش و نوآوری در کشور است.