به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عملیات ساخت ۱۴ واحد مسکن ویژه روستایی با حضور رئیس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در روستای وسطی‌کلا از توابع بخش دشت‌سر شهرستان آمل آغاز شد.

در این آیین که در جریان سفر یک‌روزه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور به مازندران برگزار شد، معاون عمرانی استاندار مازندران، نماینده مردم شهرستان‌های آمل، قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی، دهیار و جمعی از اهالی روستا حضور داشتند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان آمل گفت: «این ۱۴ واحد مسکن روستایی در زمینی به مساحت حدود پنج هزار متر مربع و در قطعات ۲۲۰ متری ساخته می‌شود.»

محمدعلی مشایخی افزود: «زیربنای هر واحد ۱۰۰ متر مربع است و به متقاضیان، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت خواهد شد.»

وی با بیان اینکه امسال برای ساخت هزار و ۱۱۸ واحد مسکن روستایی در شهرستان آمل مجوز صادر شده و فرآیند ساخت آن‌ها در حال انجام است، تصریح کرد: «بخش قابل توجهی از این واحدها از پیشرفت مناسبی برخوردارند و پیش‌بینی می‌شود تعداد زیادی از آن‌ها تا پایان امسال تکمیل و به بهره‌برداری برسد.»

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آمل با اشاره به اجرای طرح‌های هادی روستایی در این شهرستان اظهار داشت: «طرح هادی در روستای وسطی‌کلا در چند مرحله اجرا شده و مشارکت مطلوب اهالی روستا از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای این طرح بوده است.»

مشایخی یادآور شد: «شهرستان آمل در سال‌های اخیر در اجرای طرح هادی مسکن روستایی، با مشارکت مردم، از شهرستان‌های پیشرو استان مازندران بوده است.»

شهرستان آمل با جمعیتی حدود ۴۲۰ هزار نفر، دارای ۳۷۵ روستا است که نزدیک به نیمی از جمعیت این شهرستان در مناطق روستایی سکونت دارند.