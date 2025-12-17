به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این آیین از برگزاری چهارمین دوره این جشنواره، سال آینده در این شهرستان خبر داده شد.

سیامند جوانبخت، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهاباد در این مراسم گفت:

پس از برگزاری سومین جشنواره هه لپه رکی که مورد استقبال خوب مردم قرارگرفت و همچنین بازتاب ملی و فرا ملی آن، از همین حالا به فکر برگزاری دوره چهارم هستیم تا بتوانیم دور چهارم را از دور سوم بهتر اجرا کنیم.

رابه رکردستانی، دبیر اجرایی سومین جشنواره هه لپه رکی مهاباد هم گفت: برگزاری چنین جشنواره‌هایی میتواند باعث ایجاد نشاط و ماندگاری آن در جامعه باشد.

وی افزود: صیانت از فرهنگ و هنر این مرز و بوم یکی از شعار‌های ما و تیم اجرایی ما بوده و خواهد بود.

آرش شهابی، رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد هم با بیان اینکه شورای اسلامی شهر در برگزاری این جشنواره، مشارکت و همکاری داشت، گفت: یکی از رسالت‌های شورای شهر مهاباد حمایت از هنرمندان و افرادی است که در راستای اجرای هنرگام برمی دارند و این حمایت‌ها در همه ابعاد از سوی شورای شهر صورت می‌گیرد و جشنواره هه لپه رکی هم از این قاعده مستثنی نبود.

عطا روشن زاده داور جشنواره هم گفت: آنچه که از دید داوران مهم بود، اصالت اجرای گروه ها، نظم‌های هه لپه رکی، اصالت لباس و زیبایی شناسی بود.

در این جشنواره که ششم و هفتم آذرماه در مهاباد برگزار شد، ۲۰۰ هنرمند در قالب ۱۰ گروه از پنج استان کشور باهم رقابت کردند.