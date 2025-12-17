بازرسی شب یلدایی بازار
مسئولان قضایی و تنظیم بازار، امروز روند عرضه کالا و خدمات و همچنین مسائل ایمنی و بناهای تاریخی بازار سنتی و تاریخی قزوین را رصد کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، همزمان با نزدیک شدن شب یلدا، مسئولان قضایی استان قزوین با همکاری متولیان تنظیم بازار، امروز از بازار سنتی این شهر بازدید کردند. هدف از این بازدید، مقابله با گرانفروشی، پیشگیری از احتکار، رعایت حقوق مصرفکنندگان و حفظ شفافیت قیمتها عنوان شده است.
در جریان این بازدید، نحوه عرضه کالاهای اساسی مردم و وضعیت قیمتها به صورت میدانی بررسی شد. مسئولان قضایی تأکید کردند که مقابله با تخلفات صنفی، صیانت از حقوق خریداران، و ایجاد دسترسی برابر به اقلام یلدایی از اولویتهای نظارتهای اخیر است.
این نظارتها و بازدیدهای میدانی قرار است تا پایان ایام یلدا، بهصورت مستمر ادامه یابد. به گفته مسئولان، هدف از این طرح، ایجاد ثبات در بازار، تأمین بهموقع کالاهای شب یلدا، و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها در روزهای پرتقاضا عنوان شده است.
توجه به ایمنی و بافت تاریخی بازار
با افزایش حضور شهروندان در روزهای پایانی پاییز، مسئولان محور دیگری از بررسیها را به ایمنی بازار، رفع سد معبر، و ساماندهی مسیرهای دسترسی اختصاص دادند. نقشه کامل بازار قزوین تهیه و نقاط پرتردد مشخص شد و مطابق اعلام مسئولان، طرحی موسوم به «اسنوپی بازار» برای حفظ نظم و جریان عبور و مرور در بازار طراحی شده است.
در کنار این اقدامات، بر صیانت از بافت تاریخی بازار قزوین از جمله سراها و تیمچههای قدیمی نیز تأکید شد. مسئولان اعلام کردند که هر سرا با همکاری مالکان بهصورت جداگانه مورد ارزیابی و ایمنسازی قرار میگیرد.