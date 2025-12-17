استاندار یزد: هفته حمل و نقل و راهدای فرصتی مغتنم برای تقدیر از تلاش‌های شبانه روزی رانندگان و عوامل راهداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی به مناسبت هفته حمل‌ونقل، رانندگان و راهداری پیامی به شرح زیر صادر کرد.

در این پیام آمده است: استان یزد، به واسطه موقعیت خود و قرارگیری در چهارراه مواصلاتی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور، نقشی بی‌بدیل در شبکه حمل‌ونقل ملی ایفا می‌کند. این جایگاه ممتاز، مسئولیت سنگینی را بر دوش تمامی فعالان این عرصه، از رانندگان خستگی‌ناپذیر تا راهداران جان‌برکف نهاده است.

هفته حمل‌ونقل و راهداری، فرصتی مغتنم است تا قدردان تلاش‌های شبانه‌روزی رانندگان صبور و امینی باشیم که در سرما و گرما، با پیمودن کیلومتر‌ها راه، نبض اقتصاد را زنده نگه می‌دارند و سفیران خدمت و امید در جاده‌های کشور هستند.

اما در کنار این مجاهدان، باید سر تعظیم فرود آورد در برابر همت والای «راهداران»؛ این فرشتگان نجات جاده‌ها که امنیت و آسایش مسافران، مرهون بیداری و ایثار آنان است. نقش راهداران عزیز تنها به نگهداری از راه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه عیار واقعی ایثار آنان در بزنگاه‌های سخت و بلایای طبیعی نمایان می‌گردد.

مردم شریف دارالعباده یزد فراموش نکرده‌اند که در حوادث غیرمترقبه، به ویژه در سیلاب‌های سال‌های اخیر، این راهداران غیور بودند که پیش از همه در صحنه خطر حاضر شدند. آنگاه که سیل خروشان، زیرساخت‌ها را تهدید می‌کرد و گل‌ولای مسیر تردد مردم را می‌بست، راهداران عزیز ما با به جان خریدن خطرات، در میان امواج حادثه ایستادند، مسیر‌ها را بازگشایی کردند، سیل‌بند‌ها را استحکام بخشیدند و اجازه ندادند ارتباط مردم با مناطق آسیب‌دیده قطع گردد. حضور ایثارگرانه راهداران و ماشین‌آلات راهداری در خط مقدم مقابله با سیل، بار دیگر ثابت کرد که این قشر زحمتکش، سربازان گمنام جبهه خدمت‌رسانی و مدیریت بحران هستند.

اینجانب ضمن گرامیداشت این هفته، مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمامی رانندگان، راهداران، فعالان حوزه حمل‌ونقل و انجمن‌های صنفی و شرکت‌های حمل‌ونقل استان یزد ابراز می‌دارم.

امید است در سایه الطاف الهی و توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، با نوسازی ناوگان، توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای ایمنی راه‌ها، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنعت حمل‌ونقل باشیم. سلامتی و توفیق روزافزون همه شما عزیزان را از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم.