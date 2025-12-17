پخش زنده
رئیس پلیس آگاهی آذربایجانغربی با تاکید به اینکه در سال جاری اموال مسروقهای به ارزش ۸۵ میلیارد تومان کشف و به مالباختگان اعاده شده است، گفت: در این مدت ۸۰۱ نفر سارق در پوشش ۲۰۳ باند سرقت و همچنین ۲۵۵ نفر مالخر در سطح استان دستگیر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ صادق شکری در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات الغدیر انتظامی استان برگزار شد، افزود: این استان در هشت ماهه سال جاری با کسب رتبه ۳۴ در نرخ وقوع جرم، به عنوان امنترین استان کشور در این شاخص شناخته شده است.
وی با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه جرایم خاص، اظهار کرد: ۹۹ درصد پروندههای مربوط به جعل منجر به شناسایی جاعلان و ۹۸ درصد پروندههای کلاهبرداری نیز منجر به کشف شده است.
رییس پلیس آگاهی استان با تاکید به اینکه در ۸ ماهه امسال ۲۷ طرح عملیاتی در سطح استان با هدف برخورد با مالخران اجرا شده ، یادآورشد: برخورد با مالخران بهصورت روزانه و بدون اغماض در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار دارد بطوری که مالخران اموال مسروقه با استفاده از بانک اطلاعاتی تشکیلشده بهصورت مستمر رصد میشوند.
شکری از فعالیت دو اکیپ مجهز گشت تخصصی بهصورت ۲۴ ساعته در سطح شهر ارومیه خبر داد و گفت: برنامهریزی شده است این گشتهای تخصصی به سایر شهرستانهای استان نیز تعمیم داده شود.
وی از اجرای طرح استفاده از پابند الکترونیکی برای سارقان حرفهای و سابقهدار خبر داد و افزود: از زمان آغاز اجرای این طرح، شاهد کاهش ۱۵ درصدی سرقتها در سطح استان بودهایم و در روزهای آتی در قالب این طرح ۵۰۰ پابند هوشمند نیز نصب خواهد شد که به صورت الکترونیکی این افراد کنترل میشوند.
رئیس پلیس آگاهی آذربایجانغربی با هشدار نسبت به افزایش جرایم مرتبط با ارائه رسیدهای جعلی گفت: برخی افراد با استفاده از نرمافزارها اقدام به ارائه رسیدهای جعلی میکنند که شهروندان باید در مراودات مالی دقت بیشتری داشته باشند تا گرفتار اینگونه جرایم نشوند.
وی از مردم خواست: برای نگهداری پول، طلا و اموال با ارزش خود از صندوقهای امانات بانکها یا گاوصندوقهای استاندارد استفاده کنند.