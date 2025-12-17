به گزارش خبرگزاری صداوسیما از وزارت صمت، بیست و نهمین میز خدمت معدن و صنایع معدنی با حضور مدیران ارشد وزارت صمت در گلستان برگزار شد و به چالش‌های اکتشاف، بهره‌برداری و صنایع معدنی به‌ویژه شن و ماسه و آجر رسیدگی و منجر به تدوین ۱۵ مصوبه عملیاتی شد.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن گفت: موضوعات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری و صنایع معدنی استان در این نشست بررسی شد و ۱۵ مصوبه برای حل مشکلات بخش دولتی و خصوصی تدوین گردید.

وی افزود: در بخش دوم برنامه، جلسه‌ای با انجمن‌های بخش خصوصی از جمله انجمن شن و ماسه و آجر برگزار شد.

مهدی حمیدی تأکید کرد: برگزاری میز خدمت در راستای اهداف کلان سید محمد اتابک وزیر صمت برای تحقق برنامه هفتم توسعه بخش معدن است. حمیدی هدف از این سفر‌ها را بررسی میدانی چالش‌ها، رفع موانع و تضارب آرا برای افزایش تولید و ارزش افزوده عنوان کرد.

وی در پایان از دستیابی به ۱۴۲۷ مصوبه در مجموع سفر‌های استانی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این مصوبات زمینه‌ساز رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی استان‌ها شود.

این میز خدمت با حضور مهدی حمیدی، امید کشاورزپور مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت و درویش علی حسن‌زاده مدیرکل صمت استان در محل اداره کل صمت گلستان برگزار شد.