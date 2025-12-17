به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد کاظمی‌فرد در نشست تخصصی «حکمرانی قضایی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» که در ساختمان آموزش دادگستری کل استان قم برگزار شد، با تأکید بر سیاست‌های کلان دستگاه قضا در مسیر هوشمندسازی گفت: گسترش فناوری‌های نوین و دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی، از تأکیدات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه است و این رویکرد، مبنای برنامه‌ریزی‌های تحولی قوه قضاییه قرار دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به آغاز اجرای سامانه مدیریت پرونده قضایی هوشمند در قم افزود: در این سامانه، هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار هوشمند قاضی وارد فرآیند رسیدگی می‌شود و در پاسخ به پرسش‌های حقوقی، ارتقای اتقان آرا، ارجاع هوشمند پرونده‌ها و کارشناسان و تسریع فرآیند‌ها نقش مؤثری ایفا می‌کند. قم پس از خراسان جنوبی، دومین استان مجری این طرح است و تا پایان سال، بارگذاری آن در سایر استان‌ها نیز آغاز خواهد شد.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه امروز بخش قابل‌توجهی از خدمات قضایی به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌شود، گفت: حدود ۴۰ درصد درخواست‌های قضایی به‌صورت غیرحضوری ثبت می‌شود، ۹۶ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی است، ۸۵ درصد زندانیان به‌صورت الکترونیکی در جلسات دادرسی شرکت می‌کنند و گواهی عدم سوءپیشینه در ۶۰ درصد موارد غیرحضوری و حداکثر ظرف ۱۴ ساعت صادر می‌شود.

وی همچنین از اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌ها در دادگستری قم خبر داد و افزود: این طرح که پیش از این به‌صورت آزمایشی در خراسان جنوبی و دیوان عالی کشور اجرا شده، نقش مهمی در توزیع متوازن پرونده‌ها و ارتقای عدالت رویه‌ای دارد و در صورت موفقیت، به سراسر کشور تعمیم داده خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه توسعه سامانه‌های خودکاربری، دستیار‌های هوشمند قضایی و کاهش مراجعات غیرضروری مردم به مراجع قضایی را از اهداف اصلی حکمرانی قضایی هوشمند برشمرد و تأکید کرد: هدف نهایی، ارائه تمامی خدمات قضایی به‌صورت غیرحضوری و هوشمند است.

در ادامه این نشست، رئیس‌کل دادگستری استان قم، استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین را یک الزام دانست و گفت: اگر امروز فناوری در دستگاه قضایی وجود نداشت، انجام بسیاری از امور قضایی عملاً ممکن نبود و نظام قضایی با اختلال جدی مواجه می‌شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی با اشاره به سهم بالای فناوری در تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه افزود: حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد این سند به‌طور مستقیم به حوزه فناوری و هوشمندسازی مرتبط است و اقدامات انجام‌شده در این حوزه، نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و افزایش کیفیت خدمات داشته است.

رئیس‌کل دادگستری قم، ارتقای اتقان آرا را یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های بهره‌گیری از فناوری دانست و گفت: با استفاده از سامانه‌های هوشمند، حدود ۸۴ درصد آرای صادره از استحکام لازم برخوردارند و این میزان با توسعه فناوری‌ها افزایش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار قضات، نه جایگزین آنان، می‌تواند دقت و سرعت تصمیم‌گیری‌های قضایی را افزایش دهد و گامی مؤثر در تحقق حکمرانی قضایی هوشمند و مردمی باشد.