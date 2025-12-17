پخش زنده
گردهمایی تجربه زیسته زنان ورزشکار دارای معلولیت امروز با حضور نمایندگان نهادهای دولتی، سازمانهای بینالمللی و ورزشکاران مدال آور در رشته های مختلف برگزار شد. در این گردهمایی بانوان مدال آور دارای معلولیت از مسیر موفقیت خود گفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سخنگوی دولت در این مراسم گفت: اغلب ما انسانها در به دنیا آمدن خود نقشی نداریم و انتخاب نمیکنیم که کجا به دنیا بیاییم و افرادی که دارای تفاوتهایی با دیگر انسانها هستند، لزوماً تجربه خوشایندی ندارند و بسیاری از اوقات محدودیتهای فوقالعاده دشواری را تجربه میکنند.
وی افزود: زن و معلول بودن، محدودیتهای بسیار زیادی به دنبالدارد. لذا شنیدن تجربه کسانی که توانستهاند این مرزها را بشکنند و خودشان را از در اقلیت بودن به یک اقلیت دیگر تغییر بدهند یعنی از یک اقلیتِ زنِ ناتوان به یک اقلیتِ زنِ توانمند تغییر بدهند، بسیار تجربههای شیرینی است. حتماً این عزیزان بارها و بارها مورد نگاههای قضاوتآلود قرار گرفتهاند؛ حتماً بارها و بارها روحی و جسمی زمین خوردهاند و دوباره بلند شدهاند.
خانم مهاجرانی گفت: یکی از ویژگیهای مهم در افرادی که توانستهاند با داشتن معلولیت کارهای بزرگی انجام بدهند این است که ابتدا خود را پذیرفتهاند و بعد به کندوکاو در وجود خودشان شروع کردند. در درون این افراد قابلیت و مزیت نهفته است که میتوانند روی آن تکیه کنند و مسیر تعالی خودشان را بسازند؛ لذا برایم بسیار باعث افتخار است که در سرزمینی زندگی میکنم که زنان توانمندی دارد و در تعداد زیادی از رشتهها اعم از ورزشی، هنری، علمی توانستهاند نقشآفرینیهای بیبدیلی داشته باشند. حتماً نیاز هست که از این عزیزان بیاموزیم و باید در این مسیر در کنار دوستان خودمان باشیم.
در ادامه این مراسم "ینگ سرانگ"، رئیس دفتر یونسکو در تهران گفت: تمرکز امروز بر تجربه زیسته زنان ورزشکار دارای معلولیت پیام جهانی فراگیری را به زندگی روزمره پیوند میدهد. زنان دارای معلولیت با موانع پیچیدهای روبهرو هستند که ناشی از جنسیت، معلولیت و انتظارات اجتماعی است. ورزش فراگیر، توانمندسازی، بازنمایی و فرصتهای برابر را معنا میکند و یونسکو از طریق برنامههای خود تلاش میکند موانع را از میان بردارد و با تبعیض مقابله کند.
وی تاکید کرد: فراگیری تنها یک اصل نیست؛ بلکه یک ارزش بنیادین است که در تمامی برنامهها از جمله آموزش، فرهنگ، ورزش و مدیریت بحران جاری است. شنیدن تجربههای زیسته اهمیت دارد و سیاستها و برنامهها زمانی مؤثرند که از صدای کسانی که هدف برنامهها هستند الهام گرفته شوند.
"دورینا جیتارو"، رئیس دفتر یونیسف در ایران نیز گفت: این گردهمایی تنها جشن دستاوردهای ورزشی نیست؛ بلکه به رسمیت شناختن تجربههای عمیق زنان و دختران دارای معلولیت و خانوادههایشان است. درجهان، زنان و دختران دارای معلولیت با موانع زیادی برای مشارکت روبهرو هستند؛ اما با هدایت سازمانهای افراد دارای معلولیت، آنان استعداد، رهبری و صدای خود را آشکار میکنند.
او افزود: ورزش حس تعلق ایجاد میکند، هویت را پرورش میدهد و مسیرهایی به سوی آموزش، اشتغال و مشارکت کاملتر در جامعه میگشاید. سازمانهای افراد دارای معلولیت نقش حیاتی در شکلدهی سیاستها و برنامههای فراگیر دارند و صدای کسانی را تقویت میکنند که اغلب شنیده نمیشوند.
گفتنی است؛ در ادامه این همایش، افراد دارای معلولیت تجربه زیسته خود از مسیر موفقیتشان را بیان کردند.