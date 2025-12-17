پخش زنده
در نشست کارگروه حکمرانی بسیج اساتید استان؛ بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مغفولمانده استان تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست کارگروه حکمرانی بسیج اساتید استان با حضور سارا فلاحی، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. نشستی که در آن اساتید دانشگاه با تمرکز بر زیرساختها، فرصتها و چالشهای پیشروی توسعه استان، مطالبات راهبردی مطرح شد.
در این نشست، اعضای کارگروه حکمرانی بسیج اساتید استان به بررسی موضوعات مختلف توسعهای پرداختند و بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مغفولمانده استان تأکید کردند.
بهرهگیری هدفمند از ظرفیت عظیم اربعین برای جذب اعتبارات ملی، توسعه راهها و ایجاد بزرگراهها از جمله: تبدیل جاده حمیل به بزرگراه، توسعه همهجانبه حملونقل و پیگیری ایجاد راهآهن از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست بود.
همچنین استفاده از ظرفیتهای نفت و گاز استان برای ارتقای خدمات پزشکی، راهاندازی مراکز رادیوتراپی و جذب اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت و حکمرانی؛ از دیگر مطالبات اعضا در این نشست عنوان شد.
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مطالبات اساتید را به حق دانست و گفت: این مطالبات در سطح استان و کشور پیگیری میشود.
فلاحی استفاده از ظرفیت اساتید برای برون رفت از مشکلات را ضروری دانست.