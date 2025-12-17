کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: با نفوذ هوای سرد از شمال و خروج ناوه تراز میانی جو، طی امشب دمای کمینه در اغلب نقاط استان به‌طور محسوس کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یاسر اشتاد افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، تا ظهر امروز چهارشنبه ۲۶ آذر احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده برف و باران و وزش باد گاهی نسبتاً شدید در برخی نقاط عمدتاً جنوبی و تا حدودی مرکزی استان وجود دارد.

وی ادامه داد: از بعدازظهر امروز با خروج محور ناوه و توقف ناپایداری‌های جوی، کاهش ابرناکی و نفوذ زبانه پرفشار و ریزش هوای سرد از عرض‌های شمالی، افت محسوس دماهای کمینه در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

اشتاد تصریح کرد: از روز پنجشنبه ۲۷ آذر با خروج کامل ناوه و حاکمیت الگوی پرارتفاع بر سطح استان، جوی آرام همراه با مه صبحگاهی حاکم خواهد بود و با توجه به فرارفت ناچیز دمایی در تراز ۸۵۰ میلی‌باری، تغییرات دمایی محسوسی رخ نخواهد داد و سرمای هوا همچنان تداوم دارد.

کارشناس هواشناسی استان گفت: بارش برف از شهرستان پیرانشهر با ارتفاع ۴ سانتی متر گزارش شده است.

وی همچنین هشدار داد: از هفته آینده و با کاهش سرعت وزش باد و تداوم پایداری، غلظت آلاینده‌های جوی به‌طور تدریجی افزایش خواهد یافت و شهروندان باید برای کاهش اثرات ناشی از آلودگی هوا و سرمای هوا مراقبت‌های لازم را رعایت کنند.