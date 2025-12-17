به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در بازدید جمعی از مسئولان اجرایی شهرستان بوکان از سد شهیدکاظمی این شهرستان اعلام شد، در پی بارش‌های اخیر حجم آب این سد افزایش یافته و به ۴۷ میلیون متر مکعب رسیده است.

فرماندار شهرستان بوکان گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، بارندگی‌های هفته گذشته موجب افزایش حدود ۱۳ میلیون مترمکعبی حجم ورودی آب و رساندن حجم مخزن سد از ۳۴ به ۴۷ میلیون مترمکعب شده است.

خشایار صنعتی، با اشاره به ورودی کنونی ۱۷ مترمکعب بر ثانیه‌ای آب، بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف و همکاری همه‌جانبه برای عبور از شرایط کم‌آبی تأکید کرد.

امام جمعه، فرماندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و امنیتی شهرستان بوکان از سد شهید کاظمی بازدید کردند.