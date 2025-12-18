پخش زنده
عملیات لایروبی و پاکسازی مسیل کمشچه از توابع برخوار واقع در استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع آب شهرستان برخوار گفت:به منظور ایمنسازی مسیر و عبور ایمن سیلابهای احتمالی در مسیل بالادست شهر کمشچه، عملیات لایروبی و پاکسازی مسیل با همکاری اداره منابع آب برخوار و شهرداری کمشچه آغاز شده است.
سعید قادری افزود: اجرای این عملیات در راستای پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب، افزایش ظرفیت هدایت آبهای سطحی و حفاظت از تاسیسات و اراضی مجاور محقق میشود.
وی با قدردانی از همکاری مؤثر شهرداری کمشچه، تأکید کرد: با توجه به دستورها و تأکیدات فرماندار و دادستان شهرستان برخوار مبنی بر لزوم لایروبی و آزادسازی رودخانهها و مسیلهای شهرستان، انتظار میرود با همراهی دیگر ادارات و شهرداریها، عملیات مشابه در دیگر نقاط شهرستان نیز در روزهای آینده بهصورت گسترده اجرا شود.