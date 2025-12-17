به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به نقش این طرح در رفع ناترازی انرژی اجرای مزرعه خورشیدی ۳ مگاواتی را حرکتی ارزشمند دانست و اعلام کرد: با بهره‌برداری از این طرح ۶۰۰ نفر از مددجویان سهام‌دار می‌شوند.

به گفته بختیاری این مشارکت می‌تواند برای سهام‌داران درآمد ماهانه ایجاد کند و هم‌زمان به پایداری شبکه برق کمک برساند.

او همچنین یادآور شد: در حوزه اشتغال امکان پرداخت تسهیلات به دهک‌های ۱ تا ۴ وجود دارد و بخشی از ظرفیت اشتغال‌زایی می‌تواند به متقاضیان غیرمددجو نیز اختصاص یابد.

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان هم با تشریح روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان گفت: کمیته امداد طی سال‌های اخیر بیش از هزار نیروگاه خورشیدی کوچک (۵ کیلوواتی) را در گلستان اجرا کرده و از سال گذشته، توسعه نیروگاه‌های تجمیعی در دستور کار قرار گرفته است.

بابایی از بهره‌برداری نخستین مزرعه تجمیعی در گمیشان (سقر تپه) با ظرفیت ۱.۴ مگاوات و ۲۸۰ سهام‌دار خبر داد و افزود: در طرح جدید نیز زمین به مساحت حدود ۵ هکتار برای اجرای ۳ مگاوات پیش‌بینی شده و طبق تفاهم با ساتا عواید فروش برق تا ۲۵ سال به عنوان درآمد به حساب خانواده‌ها واریز می‌شود.

به گفته او هدف‌گذاری استان برای توسعه این مدل رسیدن به ظرفیت‌های بالاتر و حرکت به سمت ۳۰ مگاوات تا پایان سال است.

این مراسم با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و مجریان طرح اعلام کردند عملیات اجرایی طرح با هدف بهره‌برداری در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده دنبال خواهد شد.