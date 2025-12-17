پخش زنده
در واپسین روزهای پاییز، سامانه بارشی امروز نیز بخشهای گستردهای از کشور را در بر گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس داده های سازمان هواشناسی این سامانه بیشترین تأثیر را بر استانهای خراسان جنوبی و خراسان رضوی داشت.
همزمان، در نواحی مرکزی کشور و سواحل دریای خزر نیز بارشها ادامه داشت و در مناطق سردسیر و مرتفع شرق، شمال، مرکز، شمالغرب و دامنههای زاگرس، بارش برف این مناطق را سفیدپوش کرد. شدت بارشها در برخی استانها به حدی بود که آبگرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب را در پی داشت.
بر اساس گزارشها، میناب در استان هرمزگان، جبالبارز کرمان و بندرانزلی گیلان، پربارشترین مناطق کشور در روز گذشته بودند.
با وجود بارشهای مناسب روزهای اخیر، کارشناسان تأکید میکنند برای رسیدن منابع آبی کشور به شرایط پایدار و قابل اطمینان، صرفهجویی در مصرف آب همچنان ضروری است.
محسن قرهگوزلی گزارش میدهد: