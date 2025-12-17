به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس داده های سازمان هواشناسی این سامانه بیشترین تأثیر را بر استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی داشت.

همزمان، در نواحی مرکزی کشور و سواحل دریای خزر نیز بارش‌ها ادامه داشت و در مناطق سردسیر و مرتفع شرق، شمال، مرکز، شمال‌غرب و دامنه‌های زاگرس، بارش برف این مناطق را سفیدپوش کرد. شدت بارش‌ها در برخی استان‌ها به حدی بود که آبگرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب را در پی داشت.

بر اساس گزارش‌ها، میناب در استان هرمزگان، جبالبارز کرمان و بندرانزلی گیلان، پربارش‌ترین مناطق کشور در روز گذشته بودند.

با وجود بارش‌های مناسب روز‌های اخیر، کارشناسان تأکید می‌کنند برای رسیدن منابع آبی کشور به شرایط پایدار و قابل اطمینان، صرفه‌جویی در مصرف آب همچنان ضروری است.

محسن قره‌گوزلی گزارش می‌دهد: