به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کاظمی، شهردار هیدج در آیین رونمایی از پوستر کنگره ملی بزرگداشت حکیم هیدجی با بیان اینکه این کنگره نقطه آغاز یک حرکت فرهنگی پایدار است، گفت: برگزاری این رویداد به‌صورت سالانه یا دوسالانه در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با ثبت بنیاد حکیم هیدجی، از ظرفیت‌های ملی و دولتی برای حمایت از این جریان فرهنگی استفاده شود.

وی با تأکید بر اینکه هدف مدیریت شهری فراتر از یک مراسم بزرگداشت است، عنوان کرد: ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و معرفی حکیم هیدجی در سطح ملی و حتی فراملی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

شهردار هیدج ثبت بنیاد حکیم هیدجی را زمینه‌ساز جذب حمایت‌های دولتی و مردمی دانست و افزود: این اقدام می‌تواند این سرمایه فرهنگی را به یک جریان ماندگار و اثرگذار تبدیل کند.

در ادامه، دبیر اجرایی کنگره ملی بزرگداشت حکیم هیدجی با اشاره به آغاز رسمی برنامه‌ها اعلام کرد: فعالیت‌های کنگره از امروز شروع شده و تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

میثم جماعتی ادامه داد: آیین اختتامیه این کنگره با حضور مسئولان کشوری برگزار می‌شود و در آن از تمبر یادبود حکیم هیدجی رونمایی خواهد شد.

وی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده خاطرنشان کرد: در فاصله زمانی تا اختتامیه، نشست خبری کنگره، شب شعر با حضور شاعران برجسته، نمایشگاه آثار هنری و کتاب‌های منتشرشده توسط هنرمندان و فعالان فرهنگی برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی کنگره همچنین از بررسی مقالات علمی ارسال‌شده به دبیرخانه توسط کمیته داوران خبر داد و گفت: در مراسم پایانی از مقالات و آثار برتر تقدیر خواهد شد.

جماعتی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با شهر‌های مختلف استان و برخی شهر‌های خارج از استان اظهار کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها، نام حکیم هیدجی بر معابر شهری در نقاط مختلف کشور ثبت و رونمایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این کنگره معرفی، تبیین و پاسداشت جایگاه علمی و عرفانی حکیم هیدجی و تبدیل نام و اندیشه‌های وی به بخشی از سرمایه هویت‌بخش و تمدنی کشور است.

سلسله برنامه‌های فرهنگی و علمی نخستین کنگره ملی بزرگداشت حکیم هیدجی، فیلسوف و عارف برجسته ایرانی، روز چهارشنبه همزمان با رونمایی رسمی از پوستر این رویداد در شهر هیدج آغاز شد؛ کنگره‌ای که قرار است اواخر بهمن‌ماه سال جاری برگزار شود و در سال‌های آینده به‌صورت مستمر ادامه یابد.