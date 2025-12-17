مراسم یادبود آموزگار اخلاق ، آیت الله شاهچراغی ، در شبستان امامزاده یحیی ابن موسی با حضور پرشور مردم و مسئولان برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حجت الاسلام ناصر رفیعی در این مراسم، حضور با شکوه اقشار مختلف مردم در مراسم های تشییع ، تدفین و یادبود آیت الله شاهچراغی را تکریم عالمان و بزرگان دانست .

وی ویژگی های اصلی آیت الله شاهچراغی را مردم داری شجاعت سیاسی و انقلابی بودن ، تبعیت محض از ولایت فقیه ،برخورد نیکو ، ساده زیستی ،توجه به خانواده ، رها نکردن عرصه تبلیغ تا آخرین سالهای عمر ، سعه صدر، ارتباط با جوانان ، رسیدگی به امور مردم ، محبت به اهل بیت .عنوان کرد .

قرائت آیات قرآن کریم و مداحی مداحان اهل بیت از برنامه های این مراسم بود .