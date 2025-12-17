این همایش با هدف کیفیت بخشی به تولید نان در نانوایی‌های شهرستان و با حضور نانوایان و مسئولان شهرستان به همت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند با اشاره به نقش مهم نان در سبد غذایی مردم، بر ضرورت کاهش سبوس‌گیری و استفاده از آرد کامل در تولید نان سالم تأکید کرد.

دکتر بنداد کرمانی در مراسم آموزشی ویژه نانوایان این شهرستان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه حوزه بهداشت، سلامت مواد غذایی است و در این میان نان به دلیل مصرف بالا و تکرار زیاد در سبد غذایی مردم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: از نگاه ما، هرچه میزان سبوس‌گیری آرد کمتر باشد و از آرد کامل برای تولید نان استفاده شود، نان سالم‌تری تولید خواهد شد که این امر می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت مردم، از بهبود سلامت دستگاه گوارش گرفته تا تأمین ویتامین‌های بیشتر و افزایش کیفیت تغذیه داشته باشد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دماوند ادامه داد: بر همین اساس، امروز نانوایان شهرستان را به این مراسم دعوت کردیم تا ضمن ارائه آموزش‌های لازم در زمینه تولید نان سالم، سنجش سلامت آنان نیز انجام شود تا هم نان سالم در اختیار مردم قرار گیرد و هم نانوای سالم در چرخه تولید حضور داشته باشد.