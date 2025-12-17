مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید برای مدیریت و مقابله کامل سویه جدید تب برفکی ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برآورد می شود که برای تامین آن، در حال پیگیری از دولت هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، نبی‌الله رشنو گفت: در راستای حمایت‌های اعتباری از مدیریت و کنترل سویه جدید تب برفکی (SAT، تاکنون دو نشست اختصاصی با حضور برخی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله این دفتر در سازمان مدیریت بحران برگزار و مصوب شده که ۸۰۰ میلیارد تومان به سازمان دامپزشکی کشور اختصاص یابد.

وی افزود: در نشست نخست سازمان مدیریت بحران مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت این سویه جدید تب برفکی مصوب شد که اختصاص یافته و در دومین نشست نیز مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است که به زودی به سازمان دامپزشکی کشور تخصیص داده خواهد شد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار، سازمان دامپزشکی کشور باید هر چه زودتر گزارش‌های خود را درباره وضعیت مهار سویه جدید تب برفکی دام‌ها و مسایل مربوط به آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس کند.