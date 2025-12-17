به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی استان لرستان با هدف ترویج فرهنگ قصه و قصه گویی، با اجرای قصه گویان برتر استان در سالن آمفی‌تئاتر اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در خرم آباد کار خود را آغازکرد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: مرحله استانی این جشنواره با شعار «جهان، با قصه کودکان را ببین» در بخش‌های متنوعی از جمله سنتی و کلاسیک، آیینی–سنتی، با ابزار، ایثار و قهرمانان، دینی، منظوم، نو، علمی، زبان اشاره و بخش نوآورانه ۱۰۰ ثانیه‌ای امروز و فردا در خرم آباد برگزار می‌شود.





رضا داوری افزود: بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، داوری مرحله استانی بر عهده جمال‌الدین اکرمی، مرضیه پولادی و گلشن حسنوند خواهد بود.



