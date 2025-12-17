آغاز بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی استان لرستان
مرحله استانی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی لرستان با شعار «جهان، باقصه کودکان راببین» در خرم آباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی استان لرستان با هدف ترویج فرهنگ قصه و قصه گویی، با اجرای قصه گویان برتر استان در سالن آمفیتئاتر ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در خرم آباد کار خود را آغازکرد.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: مرحله استانی این جشنواره با شعار «جهان، با قصه کودکان را ببین» در بخشهای متنوعی از جمله سنتی و کلاسیک، آیینی–سنتی، با ابزار، ایثار و قهرمانان، دینی، منظوم، نو، علمی، زبان اشاره و بخش نوآورانه ۱۰۰ ثانیهای امروز و فردا در خرم آباد برگزار میشود.
رضا داوری افزود: بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، داوری مرحله استانی بر عهده جمالالدین اکرمی، مرضیه پولادی و گلشن حسنوند خواهد بود.
داوری ضمن دعوت از همه هم استانیهای علاقمند به هنر قصه و قصه گویی برای تماشا و شنیدن قصهها در روزهای برگزاری جشنواره گفت: این رویداد فرصتی برای گردهمایی قصهگویان خلاق استان و انتقال مفاهیم تربیتی به کودکان و نوجوانان است.