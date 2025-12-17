به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرمربی تیم پرسپولیس که نشست خبری خود را پس از لغو ابتدایی، به ساعت ۱۶:۴۵ موکول کرد، پس از تاخیر یک ساعته در زمان پرواز پرسپولیس، بار دیگر نشست اوسمار لغو شد تا این باشگاه ویدیویی از صحبت‌های او را منتشر کند.

پیش از اینکه صحبت هایم را آغاز کنم می‌خواستم از خبرنگاران شهر تبریز عذرخواهی کنم، چون پرواز ما به تاخیر خورد و نتوانستیم به نشست خبری برسیم.

بازی‌های جام حذفی است و یک تیم باید حذف شود. بازی دو تیم مهم ایران است که باهم بازی دارند. همه می‌دانیم فردا جزییات خیلی کوچک می‌توانند تعیین‌کننده باشند.

- فوتبال در مجموع با هواداران بهتر است؛ فوتبال برای آنها است. امیدوارم فردا تماشاگران لذت ببرند و یک بازی خیلی زیبا را ببینند.

- فردا یک بازی حذفی است و، چون بازی حذفی است بهتر بود ظرفیت ورزشگاه ۵۰-۵۰ می‌شد. امیدوارم تماشاگران بازی خوبی از ما ببینند و بتوانیم آنها را خوشحال کنیم.

- تراکتور تیم خوبی در ایران و آسیا است و خوب کار کرده است. امیدوارم با نقشه کار خودمان، خوب بازی کنیم.

- بازی جام حذفی است و مثل بازی لیگ نیست که امتیاز جمع کنیم. یک بازی است و باید بتوانیم آخر مسابقه به مرحله بعدی صعود کنیم.