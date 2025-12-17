برای اولین بار در استان سیستان و بلوچستان کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان اقدام به نصب ۲۰۰ پنل خورشیدی پنج کیلو واتی در شهرستان میرجاوه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، میری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان در آیین احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان میرجاوه گفت: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، رویکردی اساسی در برنامه‌های اشتغال و درآمدزایی پایدار این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) در سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه افزود: این استان به‌ویژه میرجاوه از ظرفیت بالایی برای تولید انرژی خورشیدی برخوردار است و بهره‌گیری از این نعمت خدادادی می‌تواند نقش مهمی در بهبود رفاه و کاهش آسیب‌های معیشتی داشته باشد.

میری افزود: به خانواده‌های واجد شرایط ۱۸۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه برای دریافت پنل خورشیدی اعطا می‌شود.