برای اولین بار در استان سیستان و بلوچستان کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان اقدام به نصب ۲۰۰ پنل خورشیدی پنج کیلو واتی در شهرستان میرجاوه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، میری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان در آیین احداث نیروگاههای خورشیدی در شهرستان میرجاوه گفت: سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، رویکردی اساسی در برنامههای اشتغال و درآمدزایی پایدار این نهاد است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) در سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه افزود: این استان بهویژه میرجاوه از ظرفیت بالایی برای تولید انرژی خورشیدی برخوردار است و بهرهگیری از این نعمت خدادادی میتواند نقش مهمی در بهبود رفاه و کاهش آسیبهای معیشتی داشته باشد.
میری افزود: به خانوادههای واجد شرایط ۱۸۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه برای دریافت پنل خورشیدی اعطا میشود.