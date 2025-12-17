به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد گفت: با بارش‌های اخیر قسمتی از تالاب بین المللی کانی برازان احیا و پرندگان مهاجر برای زمستان گذرانی در این زیستگاه آبی فرود آمده‌اند.

فاروق سلیمانی افزود: شنیدن دوباره نوای طبیعت و جریان زندگی پس از بارش‌های اخیر در تالاب بین المللی کانی برازان طنین انداز شد.

سلیمانی اظهارکرد: با هدف کمک به احیای تالاب از رودخانه مهاباد ۵۰۰ هزار متر مکعب آب وارد پیکره تالاب شده، تالابی که به بهشت پرندگان معروف است، اما مدتی قبل، از عطش تشنگی لب هایش ترک خورده بود و حالا دوباره آغوشش را به روی پرندگان مهاجر و بومی گشوده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد اضافه کرد: در حال حاضر بیش از چهار هزار و ۵۰۰ قطعه پرنده بویژه گونه‌های کمیاب وارد این تالاب شده‌اند.

در مرحله دوم آبگیری هم بیش از یک میلیون مترمکعب آب وارد تالاب کانی برازان در ۳۰ کیلومتری مهاباد می‌شود، اقدامی که کمک می‌کند یک چهارم از پهنه این تالاب دوباره احیا شود.

محسن معارف پناه، محیط بان هم گفت: قسمت اصلی تالاب احیا شده و همین باعث شده تا دوباره پرندگان به سمت این تالاب بیایند.