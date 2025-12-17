در آستانه شب یلدا، نمایشگاه بزرگ اقتصاد مقاومتی با حضور تولیدکنندگان محلی، کارآفرینان خانگی و صاحبان صنایع‌دستی در محل جنب «چهلستون قزوین» آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این نمایشگاه با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه فروش محصولات خانگی و کوچک‌مقیاس برگزار شده است.

در این نمایشگاه بیش از ۶۰ غرفه فعال، انواع محصولات غذایی، پوشاک، صنایع‌دستی و تزیینات چوبی را عرضه می‌کنند. تعدادی از غرفه‌ها توسط تولیدکننده‌های خانگی اداره می‌شوند که محصولات دست‌ساز خود را به‌صورت مستقیم و بدون واسطه به مردم ارائه می‌کنند.

به گفته برگزارکنندگان، کالاهای این نمایشگاه با قیمتی تا ۵۰ درصد پایین‌تر از بازار عرضه می‌شوند. غرفه‌ها از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب دایر هستند و از ۴ عصر تا ۸ شب نیز برنامه‌های جشنواره یلدایی و اجرای هنری برای مراجعه‌کنندگان برگزار می‌شود.

به گفته مسئولین، استقبال شهروندان در روزهای نخست بسیار چشمگیر بوده و فضای نمایشگاه حال و هوایی گرم و خانوادگی پیدا کرده است.

برپایی این نمایشگاه با حمایت بسیج سازندگی استان قزوین انجام شده و هدف آن، ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و فراهم‌کردن فرصت‌های فروش برای کارگاه‌های کوچک و کارآفرینان خانگی است.

برگزارکنندگان تأکید کردند: «این رویدادها فرصتی هستند تا تولیدکننده واقعی دیده شود؛ بسیاری از فعالان خرد امکان اجاره فروشگاه یا حضور در بازارهای بزرگ را ندارند، بنابراین چنین نمایشگاه‌هایی پل ارتباطی با مردم محسوب می‌شود.»

نمایشگاه صنایع‌دستی تاکستان نیز برقرار است

هم‌زمان، نمایشگاه صنایع‌دستی هنرمندان شهرستان تاکستان نیز در اداره میراث فرهنگی این شهر برپا شده است. این نمایشگاه تا ۳۰ آذرماه ادامه دارد و آثار نزدیک به ۳۰ هنرمند در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله سفال، پارچه‌بافی، چوب‌کاری و طراحی سنتی به معرض دید علاقه‌مندان گذاشته شده است.