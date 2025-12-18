باحکم تعزیرات حکومتی، یک رستوران با تخلف استفاده از ۷۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز و مرغ فاسد در اصفهان تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در ادامه اجرای گشت های مشترک تعزیرات به نام طرح یلدا در بازرسی از صنوف، تخلفات نگهداری گوشت غیر بهداشتی در سردخانه یک رستوران مشاهده شد.

علی اکبر مختاری افزود: در بازرسی از یک رستوران در شهر اصفهان مقدار ۷۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز و شنسیل مرغ بدون هویت و تاریخ مصرف شناسایی و پس از انجام آزمایش میکروب شناسی نتیجه مثبت شد.

وی گفت: کارشناسان ضابط دامپزشکی غیر قابل استفاده انسانی تشخیص و تخلف نگهداری کالای غیر بهداشتی محرز و با دستور رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی جمع آوری و معدوم سازی و محل این رستوران متخلف مهروموم شد.

مختاری افزود: امحای کالاهای غیر بهداشتی موجود در سردخانه این رستوران تحت نظارت تعزیرات و برابر دستور العمل های قانونی صورت گرفت و پرونده تعزیری متصدی متخلف نیز تشکیل و در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان اصفهان در حال رسیدگی است.