رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از وقوع حادثه ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهر بیستون با یک فوتی و ۳ مصدوم خبر داد.

یک فوتی و سه مصدوم بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در بیستون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،مسعود قلعه‌سفیدی اظهار داشت: این حادثه در تاریخ ۲۶ آذرماه در درمانگاه شبانه‌روزی شهر بیستون رخ داد و پس از اعلام گزارش به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، تیم‌های عملیاتی در سریع‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این حادثه به‌دلیل مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن اتفاق افتاده و متأسفانه در جریان آن یک نفر جان خود را از دست داده و سه نفر دیگر دچار مسمومیت شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و بررسی‌های تکمیلی در خصوص علت دقیق حادثه در حال انجام است