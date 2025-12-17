تیم والیبال شهرداری ارومیه در دیداری یک طرفه توانست با نتیجه سه بر صفر از سد تیم طبیعت بگذرد و با کسب پنجمین برد موقتا به رده دوم جدول صعود کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛دیدار تیم های والیبال شهرداری ارومیه و طبیعت از سری رقابت‌های هفته یازدهم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۶ در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه آغاز شد.

در این دیدار که هزاران نفر تماشاگر مشتاق ارومیه‌ای برای تماشای آن حضور یافته بودند، تیم شهرداری ارومیه بازی روان و بسیار خوبی را انجام داد و با اختلاف میهمان خود را با شکست بدرقه کرد.

در ست نخست این دیدار، شهرداری ارومیه بدون اشتباه ظاهر شد و با وجود اینکه تیم طبیعت در میانه‌های ست حتی از میزبان پیش افتاده بود، این شاگردان علیزاده بودند که با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند.

در ست دوم نیز هرچند طبیعت بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت ولی بازهم نتوانست از پس شاگردان علیزاده بربیاید و این ست هم با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به سود میزبان به پایان رسید.

ست سوم این دیدار هم نزدیک دنبال شد ولی بازیکنان شهرداری ارومیه توانستند با برتری خوبی که در نیمه دوم ست سوم ایجاد کردند، با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ به برتری برسند.

با سه امتیاز این دیدار، شهرداری ارومیه با پنج برد از هفت دیدار و کسب ۱۵ امتیاز در رده چهارم جدول لیگ برتر قرار گرفت.