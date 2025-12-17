به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، شهرداری چابهار در یک اقدام فرهنگی، با ساخت نماد‌های بومی درمعابر و میادین توانسته هم به زیبا سازی این شهر بندری و‌گردشگری کمک کند و هم رضایت مردم را جلب کند.

درویش بلوچ نیا شهردار چابهارگفت:ساخت و‌نصب المان‌های (نماد) محلی، در معابرشهرستان چابهاربر گرفته از آداب و رسوم و فرهنگ اصیل قوم بلوچ است وایده فرهنگی مناسبی برای معرفی آداب و رسوم مردمان این منطقه در قالب هنر، به گردشگران است.

وی اظهار داشت:بهره گیری ازظرفیت‌های هنری هنرمندان بومی، در ساخت المان‌های شهری، میتواند در شاداب سازی و زیبا سازی هر چه بیشتر فضای شهری کمک کنند.

شهردار چابهار گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان بابت زیباسازی، شاداب سازی، بهسازی معابر و روکش آسفالت هزینه شده است که امیدواریم تا پایان سال تغییری اساسی برای مردم در سیمای این شهرستان بیاوریم.

بلوچ نیا عنوان کرد: از جمله خدمات عمرانی که در سطح شهرستان چابهار با اولویت مناطق کم برخوردار در حال اجراست، شامل جدول گذاری معابر، بهسازی پیاده رو، اجرای سنگ فرش، ساخت پل وبازگشایی معابراست.