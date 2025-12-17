به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پی بارش‌های اخیر در منطقه شیخون بخش چلو شهرستان اندیکا، برخی خانه‌های در این منطقه دچار خسارت شدند و مشکلاتی برای ساکنان ایجاد شده است.

فرماندار اندیکا گفت: پس از وقوع حادثه سیل در همان لحظات اولیه تیم‌های امداد و نجات و اسکان اضطراری به منطقه اعزام شدند و نسبت به خدمت رسانی اقدام کردند.

حسین کیانی با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت بحران در منطقه شیخون افزود: تدابیر لازم برای اسکان موقت ساکنان که دچار سیل شده بودند انجام شده است و جاده عشایری نیز بازگشایی شد.

همچنین بنا بر اعلام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اندیکا، منازل آسیب دیده در این سیل نیز مرمت خواهند شد.