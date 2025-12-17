طرح‌های مهم مجتمع سرب و روی مهدی‌آباد شامل انبار ناریه، انبار مغزه، جاده دسترسی و نیروگاه خودتامین به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) ، این طرحهای زیرساختی را رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و تورج زارع مدیرعامل ایمپاسکو افتتاح کردند.

این طرح‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، بهینه‌سازی عملیات استخراج و فرآوری و تأمین پایدار انرژی واحد‌های تولیدی اجرا شده است.

سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این مراسم با تأکید بر اهمیت این طرح ها گفت: افتتاح این مجموعه‌ها گام تازه‌ای در تحقق اهداف ایمیدرو برای افزایش ظرفیت تولید سرب و روی و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره صنایع معدنی است.

این طرح ها به عنوان بخشی از برنامه جامع توسعه مجتمع مهدی‌آباد، زمینه‌ساز رشد پایدار صنعت معدن و تقویت نقش این مجموعه در تأمین مواد اولیه صنایع داخلی خواهد بود.