استاندار گیلان در نشست کارگروه ملی مدیریت پسماندها گفت: مدیریت اصولی پسماند نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی، حمایت دولت و مشارکت مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در نشست کارگروه ملی مدیریت پسماندها با محوریت استان گیلان و با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار گیلان و مدیران عالی دستگاههای اجرایی، مهمترین چالشهای مدیریت پسماند استان بررسی و راهکارها و برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای ساماندهی این حوزه تشریح شد.
