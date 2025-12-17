به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در نشست کارگروه ملی مدیریت پسماند‌ها با محوریت استان گیلان و با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار گیلان و مدیران عالی دستگاه‌های اجرایی، مهم‌ترین چالش‌های مدیریت پسماند استان بررسی و راهکار‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی این حوزه تشریح شد.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان در نشست کارگروه ملی مدیریت پسماند‌ها گفت: مدیریت اصولی پسماند نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت دولت و مشارکت مردم است.