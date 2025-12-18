پخش زنده
فدراسیون وزنهبرداری: توزیع تجهیزات تا پایان سال آینده ادامه دارد و حمایت از ورزشکاران زنجانی در اولویت است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛رئیس فدراسیون وزنهبرداری با اشاره به برنامهریزی برای توزیع تجهیزات در سراسر کشور، گفت: تجهیزات وزنهبرداری برای استان زنجان در دو مرحله و در سطح کشور طی چندین مرحله تا پایان سال آینده توزیع میشود تا این امکانات به دورافتادهترین نقاط برسد.
سجاد انوشیروانی در مجمع انتخاباتی و سالانه هیأت وزنهبرداری استان زنجان، اظهار کرد: فدراسیون وزنهبرداری با قدمهای محکم و برنامههای مشخص به دنبال ارتقای این رشته در سطح کشور و دستیابی به موفقیتهای پایدار است.
وی با تأکید بر جایگاه و توانمندی هیأت وزنهبرداری استان زنجان، افزود: این هیأت باید مورد حمایت قرار گیرد تا زمینه رشد و توسعه وزنهبرداری در استان و شکوفایی استعدادهای ورزشکاران فراهم شود.
انوشیروانی با اشاره به فعالیتهای هیأت وزنهبرداری زنجان در حوزههای معنوی، فرهنگی، مالی و تعمیرات سالنها، تصریح کرد: برنامه فدراسیون، تعهد به ادامه حمایتها و ارائه کمکهای بیشتر به این هیأت است.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری همچنین بر لزوم حمایت از ورزش دانشگاهی و دانشآموزی تأکید کرد و گفت: انتظار میرود مسئولان استان زنجان بهویژه در حوزه تأمین زیرساختها، تجهیزات، برگزاری مسابقات، آیینهای تجلیل و اقدامات فرهنگی، حمایت جدیتری از ورزش دانشگاهی و دانشآموزی داشته باشند.
او با اشاره به چالشهای اقتصادی موجود، عنوان کرد: حمایت بیشتر از ورزشکاران برای رفع مشکلات معیشتی و افزایش انگیزه و امیدواری در این رشته ضروری است.
انوشیروانی با استقبال از نقد سازنده، از مسئولان و علاقهمندان به وزنهبرداری خواست نظرات و انتقادات منصفانه خود را درباره عملکرد فدراسیون و برنامههای اجرایی ارائه دهند و افزود: نقد منصفانه نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات و بهبود برنامهها دارد.
در ادامه این جلسه، مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان نیز با قدردانی از زحمات فدراسیون وزنهبرداری، گفت: این فدراسیون با وجود هزینههای بالای مدالآوری، کارنامهای درخشان در کسب افتخارات دارد و شایسته حمایت ویژه است.
اسلام محمدیپور با اشاره به حمایت فدراسیون از استان زنجان، اظهار کرد: حضور رئیس و دبیر فدراسیون در استان نشاندهنده ظرفیتهای بالا و وجود ورزشکاران توانمند در زنجان است.
او درباره حمایت از ورزشکاران نخبه استان، افزود: طبق قانون، ورزشکاران نخبه شاغل باید در محل کار خود حضور داشته باشند و در زمان حضور در تیمهای ملی از مرخصی یا مأموریت استفاده کنند که در این زمینه استان نهایت همکاری را خواهد داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان تشکیل ستاد بازیهای آسیایی را از اقدامات مهم این اداره کل برشمرد و گفت: قهرمانان استان تحت حمایت این ستاد قرار دارند و از مکملهای ورزشی، رفاهیات و حمایتهای مختلف بهرهمند میشوند.
محمدیپور همچنین از پیگیری اختصاص مسکن یا زمین به قهرمانان استانی خبر داد و افزود: این موضوع در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان مطرح شده و بهزودی اجرایی خواهد شد.
وی گفت: با اقدامات انجامشده، حقوق ماهانه برای ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی نیز در نظر گرفته شده است.