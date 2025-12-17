مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهر‌های جدید از تأمین بیش از ۳۰ همت منابع مالی از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی برای طرح‌های نهضت ملی مسکن شهر‌های جدید از ابتدای دولت چهاردهم خبر داد.

تزریق منابع مالی جدید به طرح‌های نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون حدود ۲۴ همت از آورده متقاضیان به طرح های نهضت ملی مسکن تزریق شده است.

سید مهدی میرجوادی افزود: همچنین نزدیک به ۷ همت تسهیلات بانکی متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح ها به صورت سهم‌الشرکه هزینه شده است.

مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر نقش واریز به‌موقع آورده‌ها، از متقاضیان خواست همکاری بیشتری در تسریع روند ساخت داشته باشند.

سید مهدی میرجوادی افزود: تاکنون برای ۱۱۰ هزار واحد، معادل ۷۵ درصد طرح ها، قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده است. در حال حاضر، میانگین پیشرفت فیزیکی ۱۴۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید حدود ۳۶.۴ درصد گزارش شده است.