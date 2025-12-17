به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های لیگ برتر تکواندو «جام خلیج فارس» (یادواره شهدای جنگ دوازده روزه تحمیلی) که روز سه شنبه با برگزاری مسابقات اوزان فرد در هفته دوم آغاز شده بود، عصر امروز چهارشنبه با برگزاری دیدار‌های فینال چهار وزن زوج به پایان رسید.

مبارزات هفته دوم زیر ذره بین کادر فنی تیم ملی قرار داشت. مجید افلاکی، سرمربی، علی تاجیک و مهرداد یوسفی به دقت رقابت‌ها را زیر نظر داشتند و غیر از ابوالفضل زندی که در ترکیب زاگرس جنوبی به میدان نرفت، تقریباً همه تکواندوکاران شاخص و ملی پوش روی «شیء هاپ چانگ» پهن شده در خانه تکواندو به میدان رفته و مبارزات جذاب و دیدنی را به نمایش گذاشتند.

اما در پایان هفته دوم این شاگردان پیام خانلرخانی بودند که با عملکرد بهتری نسبت به سایر تیم‌ها صدرنشین را پشت سر گذاشته و با ۲۶۹ امتیاز خانه نخست جدول را به خود اختصاص دادند. زاگرس جنوبی با ۲۴۳ امتیاز در مکان دوم جدول قرار گرفت و پالایش و پخش نفت آبادان هم با ۲۰۵ امتیاز در جایگاه سومی خود را در جدول تثبیت کرد.

همچنین بهبود خداداد سرمربی زاگرس جنوبی به عنوان بهترین مربی، علی پرسیان (بازیکن آزاد) و یاسین ولی زاده از شهرداری ورامین به عنوان فنی‌ترین تکواندوکاران، بهروز بختیاری از پالایش نفت آبادان. علی نوروزی از پاس به عنوان بهترین سرپرست، عباس صنایعان (البرز) و هاشم آقایی (قم) هم به عنوان بهترین داوران هفته دوم انتخاب و معرفی شدند.

در روز دوم این مسابقات و در وزن ۵۸- کیلوگرم، در غیاب ابوالفضل زندی، این بازیکنان آزاد بودند که موفق به کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز شدند. در این بین علی پرسیان با شکست همه رقبا طلا گرفت. ایمان کاظمی به مدال نقره دست پیدا کرد و مدال برنز هم به سینا محترمی و رضا جمشیدی رسید.

زاگرسی‌ها در کنار ملی پوش وزن دوم خود، حامد اصغری را هم در وزن ۶۸- کیلوگرم نداشتند. متین رضایی هم آسیب دید و به سکو نرسید. در این وزن امیرعباس رهنما همه رقبا را پشت سر گذاشت و یک مدال طلا برای شهرداری ورامین کسب کرد. کیوان کاظمی از شرکت پالایش نفت آبادان نقره گرفت و مدال برنز هم به ابوالفضل یعقوبی دیگر نماینده نفتی‌ها و عرفان بزرگی از دانشگاه آزاد تعلق گرفت.

دیدار نهایی وزن ۸۰- کیلوگرم تکرار فینال هفته نخست بود که بازهم این امیر سینا بختیاری تکواندوکار تیم شهرداری ورامین بود که با برتری مقابل امیررضا صادقیان از پالایش نفت آبادان صاحب مدال طلا شد و صادقیان هم به نشان نقره دست یافت. امیر مهدی رضایی از پاس و میرهاشم حسینی هم که به عنوان بازیکن آزاد شرکت کرده بود هم برنز گرفتند.

دیدار نهایی وزن ۸۷+ کیلوگرم همان تکرار فینال هفته نخست بود که این بار هم آرین سلیمی برابر علی نجفی از شهرداری ورامین پیروز شد و مدال طلای این وزن را برای زاگرس جنوبی به دست آورد. نجفی روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد و علی نادعلیان از شهرداری ورامین و امیر محمد رحمانی راد از مس کرمان هم مانند هفته گذشته با ایستادن روی سکوی سوم برنز گرفتند.

در این دوره از مسابقات ۵۷ بازیکن آزاد به همراه ۹ تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، شهرداری ورامین، آکادمی تکواندو استاد حسن ملکی، باشگاه دمنده، شرکت پالایش نفت آبادان، پاس، دانشگاه آزاد اسلامی، بارمان ابزار یراق توسن و نفت مناطق مرکزی باشگاه زاگرس جنوبی به رقابت خواهند پرداخت. این دوره از مسابقات برای سومین سال پیاپی به شیوه جایزه بزرگ برگزار خواهد شد.