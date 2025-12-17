به گفته علی محمدی از ابتدای امسال تاکنون۱۵۰ طرح اشتغالزایی با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت در سلسله اجرا شده است.

محمدی افزود: قرار است با کمک بنیاد برکت طرح‌های اشتغالزایی تا پایان سال به ۱۷۰ طرح در شهرستان سلسله افزایش یابد.

به گفته مجری طرح‌های بنیادبرکت در شهرستان‌های سلسله و دلفان از سال ۱۳۹۸ تاکنون در بخش‌های مشاغل خرد خانگی، آبزی پروری وکشاورزی تعداد۲۷۰۰ شغل بطور مستقیم در سلسله ایجاد کرده است.