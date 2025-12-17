بنیاد برکت امسال ۱۵۰ طرح اشتغالزا در سلسله اجرا کرد
مجری طرحهای بنیادبرکت در شهرستانهای سلسله و دلفان گفت: ۱۵۰ طرح اشتغالزایی از ابتدای امسال تاکنون با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت در سلسله اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مجری طرحهای بنیادبرکت در شهرستانهای سلسله و دلفان گفت: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) شهرستان سلسله در سال جاری با پرداخت ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در زمینههای کشاورزی و آبزی پروری علاوه برایجاد اشتغال و رضایتمندی جامعه هدف باعث جلوگیری از مهاجرت از روستاها به شهر شده است.
به گفته علی محمدی از ابتدای امسال تاکنون۱۵۰ طرح اشتغالزایی با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت در سلسله اجرا شده است.
محمدی افزود: قرار است با کمک بنیاد برکت طرحهای اشتغالزایی تا پایان سال به ۱۷۰ طرح در شهرستان سلسله افزایش یابد.
به گفته مجری طرحهای بنیادبرکت در شهرستانهای سلسله و دلفان از سال ۱۳۹۸ تاکنون در بخشهای مشاغل خرد خانگی، آبزی پروری وکشاورزی تعداد۲۷۰۰ شغل بطور مستقیم در سلسله ایجاد کرده است.