سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: جنگ ۱۲ روزه طرحی از پیش‌ طراحی‌ شده برای براندازی نظام و نبردی تمدنی، هویتی و گفتمانی علیه جمهوری اسلامی ایران بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجلاس سراسری مسئولان کانون‌ های بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان ابعاد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را تشریح کرد.

سردار علی محمد نائینی گفت: این نبرد حاصل یک طرح کامل، ترکیبی، فناورانه و از پیش‌ طراحی‌ شده براندازی بود، این جنگ صرفا یک درگیری نظامی نبود، بلکه نبردی تمدنی، هویتی و گفتمانی علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌ رفت.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه نتیجه تجمیع همه تلاش‌ های براندازانه آمریکا و هم‌ پیمانانش در دست‌ کم دو دهه گذشته بود، اظهار کرد: دشمن با بهره‌ گیری از تمام ظرفیت‌ های امنیتی، نظامی، رسانه‌ ای و فناورانه و با مشارکت عوامل داخلی، جنگی ترکیبی و بسیار خطرناک را طراحی و چندین سال تمرین کرده بود تا به فروپاشی داخلی و براندازی نظام منجر شود.

سردار نائینی با اشاره به خطای رایج در تحلیل جنگ‌ ها افزود: تمرکز افکار عمومی عمدتاً بر وجه نظامی جنگ و خسارت‌ های فیزیکی و تلفات انسانی است، در حالی که جنگ‌ ها دارای سه سطح گفتمانی و تمدنی، سیاسی و راهبردی و تاکتیکی و نظامی هستند و بی‌ توجهی به این سطوح موجب روایت‌ های ناقص و نادرست می‌ شود.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جنگ ۱۲ روزه در سطح گفتمانی یک پیروزی برای جبهه مقاومت بود، گفت: حتی مراکز فکری غربی و تحلیلگران آمریکایی و صهیونیستی اذعان کرده‌ اند که در این نبرد، گفتمان مقاومت و الگوی اسلام سیاسی و ولایت فقیه تضعیف نشد و پس از حوادث هفتم اکتبر، نفوذ این گفتمان در غرب زنده‌ تر شده است.

سردار نائینی با اشاره به دیدگاه اندیشمندان غربی درباره جنگ‌ های پس از جنگ سرد تصریح کرد: بسیاری از متفکران این جنگ‌ ها را جنگ‌ های تمدنی و گفتمانی می‌ دانند و معتقدند هدف غرب، لیبرالی‌ سازی جوامع از طریق جنگ نرم و فروپاشی از درون است؛ نگاهی که در جنگ اخیر نیز دنبال شد.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز جنگ اخیر را با نگاه تمدنی تحلیل کرده‌ اند، افزود: به تعبیر ایشان، ملت ایران با تکیه بر فرهنگ و تمدن دیرینه خود در برابر جبهه غرب پیروز شد و شهدا به عنوان دارایی‌ های تمدنی و ماندگار ملت ایران، سرمایه‌ ای بی‌ بدیل برای آینده کشور هستند.

سردار نائینی در تشریح سطح سیاسی و راهبردی جنگ ۱۲روزه گفت: هدف اصلی دشمن نابودی مؤلفه‌ های اقتدار جمهوری اسلامی، ایجاد فروپاشی داخلی و در نهایت براندازی نظام بود. بر همین اساس، دشمن با حملات هوایی برق‌ آسا تلاش کرد سامانه‌ های پدافندی، توان موشکی و سیستم فرماندهی و کنترل کشور را به‌ صورت هم‌ زمان هدف قرار دهد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در این طرح، سه سطح راهبردی، میانی و تاکتیکی فرماندهی کشور هدف قرار گرفت تا ایران از واکنش آفندی و پدافندی بازبماند؛ طرحی که اگر علیه هر کشور دیگری اجرا می‌ شد، می‌ توانست آن را با بحران جدی مواجه کند اما با هوشیاری و ایستادگی، این اهداف محقق نشد.